Infektiologe Günter Weiss: „Im Freien ist Infektion mit Virus unwahrscheinlich“

Innsbruck – Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat im Kampf gegen das Coronavirus eine „Corona-Ampel“ speziell für Städte nach dem Berliner Modell vorgeschlagen. Die Ampel soll die Reproduktionszahl der Fälle, die Neuinfektionen und die Intensivbettenkapazität überwachen – die Politik soll also jene Grenzwerte festlegen, wann die Ampel umspringt. Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat diese politisch festgelegten Grenzwerte bis jetzt allerdings abgelehnt.

Der Infektiologe und Leiter der Inneren Medizin, Professor Günter Weiss ist Berater der Bundesregierung und berät auch den Krisenstab des Landes Tirol. Das Konzept der Ampelregelung kennt er nicht. Für ihn ist aber klar: „Die Maßnahmen müssen an die Zahl der Infektionen angepasst werden.“ Seit vergangenem Freitag haben Res­taurants, Cafés und Gasthäuser wieder geöffnet, Ende Mai werden Hotels, Schutzhütten und Seilbahnen wieder aufsperren. „Wir müssen zwei, drei Wochen beobachten, ob die Infektionszahlen wieder ansteigen.“ Die Lockerungen machen aber – eben wegen der niedrigen Infektionszahlen – auch für den Arzt durchaus Sinn. Zudem sei davon auszugehen, dass das Coronavirus, das die Atemwegsorgane angreift, sich im Sommer nicht derart schnell ausbreiten könnte. „Im Freien ist eine Infektion mit dem Virus eher unwahrscheinlich“, sagt Weiss. Ob und wann eine zweite Welle an Corona-Infektionen in Österreich erwartet werden könne, sei aber unklar. Weiss rechnet im Sommer zwar mit weiteren Infektionen, insgesamt aber mit eher niedrigeren Zahlen.