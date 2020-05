Zyklon „Amphan“ bewegt sich auf Bangladesch und Indien zu

Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision hat sich angesichts des herannahenden Zyklons „Amphan“ besorgt über die Lage in Bangladesch und Indien gezeigt. Der Wirbelsturm, der am Mittwoch auf Land treffen soll, bedrohe unter anderem das Rohingya-Flüchtlingslager Cox‘s Bazar in Bangladesch. Millionen Menschen sollen aus den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht werden.