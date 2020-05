Rumänien bestätigte Bukarest als EM-Spielort für 2021

Bukarest steht auch für die auf nächstes Jahr verschobene EURO 2020 als Gastgeber zur Verfügung. Die rumänische Regierung hat in einem Brief an den europäischen Fußball-Verband UEFA garantiert, dass die Landeshauptstadt für die nun von 11. Juni bis 11. Juli 2021 geplante Europameisterschaft bereit ist. Das gab das Sportministerium am Dienstag bekannt.