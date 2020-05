Bankomat in Hopfgarten gesprengt: Nächster Coup der Bankomat-Bande

Hopfgarten i. B – Die Täter kommen jeweils in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr. Sie spionieren günstig gelegene Bankomatgeräte aus, dann folgt ein lauter Knall – hervorgerufen durch Sprengsätze, die so stark sind, dass die elektronischen Tresore direkt aus der Wand katapultiert werden.

Gestern war es wieder so weit. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde in Tirol ein Bankomat in die Luft gesprengt. In Hopfgarten im Brixental schlugen die Täter abermals gegen 2.50 Uhr zu. Und trotz Alarmfahndung gelang es ihnen auch dieses Mal, unerkannt im Dunkeln zu entkommen. Wenigstens gibt es nun eine erste vage Täterbeschreibung. So dürften zwei Täter, ca. 1,80 Meter groß, mit molliger Statur oder auch nur dicker Oberbekleidung, erst zu Fuß geflüchtet sein. Eine Person trug zudem einen Motorradhelm bei sich.