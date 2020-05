Landesliga ohne Turnerschaft Innsbruck und Parkclub Igls

Die Corona-Krise düngt auch österreichweit aus. Statt bisher 38 werden in der diesjährigen, später angesetzten Tennis-Bundesliga nur noch 31 Teams teilnehmen. Mit dabei sind aber alle Tiroler Mannschaften mit den Erstligisten TC Wörgl, TK IEV MED EL (Damen) und dem TC Telfs (Herren) sowie dem TC Sparkasse Kufstein (Damen) und dem TC Raiffeisen Schwaz (Herren) in der am 6. Juni beginnenden 2. Liga. An diesem Tag wird auch die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft eröffnet. (r. u.)