Die Frage nach dem Übermorgen in der Königsklasse bleibt

Was die Königsklasse betrifft, läuft Ende des Jahres das alte „Concorde Agreement“ aus der Ära Ecclestone aus. Das wird durch ein neues ersetzt werden. Dabei sollen die aktuellen zehn Rennställe für mehrere Jahre gebunden werden. Unterschrieben hat das jedoch noch niemand. In den vergangenen Wochen wurde noch eifrig an einer neuen Budget-Obergrenze gefeilt, nachdem die kostenintensive, technische Revolution der Boliden bereits auf 2022 verschoben wurde.

Die Silbernen fuhren in den vergangenen sechs Jahren alles in Grund und Boden, müssten niemandem mehr etwas beweisen. Zusätzlich haben mit Motorsportchef Toto Wolff, Aushängeschild Lewis Hamilton (GBR) und Valtteri Bottas (FIN) die wichtigsten Akteure aktuell keinen Vertrag für das Jahr 2021.

Milliardär in Sicht: Für die Königsklasse auf vier Rädern wäre ein Rückzug der Silbernen und Renaults ein harter Schlag, existenzbedrohend allerdings nicht. Denn wie heißt es so schön: Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Sprich: Interessenten und Käufer sind schnell gefunden.

In dem Zusammenhang fällt immer wieder der Name Lawrence Stroll. Der kanadische Milliardär und Vater des Racing-Point-Piloten Lance hat an der Formel 1 längst einen Narren gefressen. Der Geschäftsmann aus Übersee besitzt nicht nur den Rennstall Racing Point, sondern hat Anfang des Jahres auch Anteile an Aston Martin erworben. Die britische Traditionsmarke wird im kommenden Jahr den Namen Racing Point ablösen. Stroll und einer Handvoll Investoren traut man auch die Übernahme des Weltmeister-Rennstalls Mercedes zu.