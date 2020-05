Krisenmanagement im Fokus des Innsbrucker Gemeinderats

Innsbruck – „Gemeinsam aus der Krise“ lautete gestern das – von der Liste Für Innsbruck (FI) vorgeschlagene – Thema der aktuellen Stunde im Innsbrucker Gemeinderat. Gemeinsames suchte man in den Wortmeldungen dann aber großteils vergebens – abgesehen vom omnipräsenten Dank an die Bevölkerung für die Disziplin und Solidarität während des Lockdowns und dem Lob für die „systemrelevanten Berufe“.

„Wir kommen sicher nicht aus Krise, indem wir Klientelpolitik betreiben“, meinte GR Tom Mayer (Liste Fritz). In der Stadtregierung stünden Ideologie, Parteitaktik und Streitereien vor der Sache. „Die Stadtregierung sitzt im selben Boot, aber jeder paddelt in eine andere Richtung“, konstatierte auch GR Mesut Onay (ALI). GR Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck) sieht einen „Bürgermeister ohne Führungsqualität“ und eine „völlig zerstrittene Stadtregierung“, wie sich am Koalitionskrach rund um das Autokino oder die „Parkplatzvernichtungsaktion der Grünen in St. Nikolaus“ zeige. (md)