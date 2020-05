EU-Kommission: Österreich soll Investitionen erhöhen

Die EU-Kommission empfiehlt Österreich, zur wirtschaftlichen Erholung öffentliche Investitionen vorzuziehen und private Investitionen zu fördern. Gleichzeitig fordert die EU-Behörde in ihren am Mittwoch veröffentlichten Empfehlungen im Rahmen des Europäischen Semesters einen mehr an Wachstum ausgerichteten Steuermix in Österreich und eine Stärkung des Gesundheitssystems.