Organisatoren sind optimistisch: Grünes Licht für Sommertheater Kitzbühel

„Midsummer – eine Sommernacht“ wird also zum geplanten Termin vom 30. Juli bis 21. August 2020 aufgeführt. Ab 1. Juli sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen erlaubt, dabei ist ein Mindestabstand von einem Meter zu Personen, mit denen man nicht zusammenlebt, zu berücksichtigen. „Wir waren in den letzten neun Jahren immer schon sehr glücklich, mit dem KitzKongress eine neue Heimstätte gefunden zu haben. Doch noch nie waren wir so froh, ein so großes Haus zur Verfügung zu haben. Denn somit ist es uns möglich, jeden nötigen – von der Regierung geforderten – Abstand zu garantieren“, erklärt Reith.