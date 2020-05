Neue Regeln wegen Corona-Krise: Noch mehr Schutz für den Piburger See

Oetz – Schon bislang galt der Piburger See als der stärkstgeschützte See Tirols. Seit 1929 ist das beliebte Ausflugsziel am Eingang des Ötztals ein Naturdenkmal und als solches eines der ältesten Tirols. Doch bedingt durch die Corona-Bestimmungen werden die Regeln heuer noch einmal verschärft: Der Uferbereich außerhalb der bestehenden Badeanstalt wird künftig noch stärker unter Schutz gestellt. Eine entsprechende Verordnung sei in Ausarbeitung, erklärten BM Hansjörg Falkner und die beiden See-Beauftragten der Gemeinde Oetz, GV Michael Amprosi und GR Johannes Tollinger.