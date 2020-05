Stihl trotz Corona auf Vorjahres-Rekordkurs

Langkampfen – Der Gartengerätehersteller Stihl Tirol mit Sitz in Langkampfen zeigt sich nach dem Rekordumsatz vom Vorjahr trotz der Corona-Krise auch für das laufende Jahr optimistisch. „Die Auftragslage ist ermutigend“, erklärte Geschäftsführer Clemens Schaller gestern. Der befürchtete „Corona-Dämpfer“ sei bei Stihl nicht eingetreten. „Die Ersatzteilbestellungen haben zugenommen, der Reparaturbedarf hat zu einem kleinen Boom geführt“, so Schaller. Auch bei der Versorgung mit den nötigen Maschinenteilen habe es keinen nennenswerten Engpass gegeben. „Wir beziehen manche Bauteile aus Asien und Norditalien – auch hier klappte die Versorgung gut.“ Mitte März musste das Werk im Langkamp­fen eine Woche schließen, auch um die geforderten Corona-Hygienemaßnahmen umzusetzen. So sei der Schichtbetrieb zeitlich entzerrt worden, um im Schichtwechsel die Montagelinien zu reinigen.