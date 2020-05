Einer, der jede Lücke füllt: Löwenzahn trotzt sogar Klimawandel

Innsbruck – „Gelb, gelb, gelb sind alle meine Kleider“ – das bekannte Kinderlied könnte derzeit beliebig auf Autos, Gartenmöbel und Fahrradsitze ausgeweitet werden. Was länger im Freien steht, wird schließlich von einer dünnen Schicht Löwenzahn-Pollenstaub überzogen.

In den vergangenen Jahren scheint das Phänomen weiter zugenommen zu haben. Aber warum? „Weil die Lücken in den Böden mehr geworden sind. Und der Löwenzahn jede davon nützt, um sich auszubreiten“, klärt Lukas Peer auf. Für den Grünlandreferenten der Landwirtschaftskammer Tirol ist der Grund dafür zum einen die Feldbearbeitung mit schweren Maschinen und zum anderen das Vieh, welches in Berggebieten zu steil weidet. Beides hinterlässt Löcher auf den Wiesen.