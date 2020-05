Zyklon „Amphan“ traf in Indien und Bangladesch auf Land

Ein starker Wirbelsturm hat mit viel Wind und Regen das Festland in Indien und Bangladesch erreicht. Bis Zyklon „Amphan“ ganz an Land sei, dauere es aber etwa vier Stunden, teilte der meteorologische Dienst Indiens am Mittwochnachmittag mit. Es sei einer der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region. Das Coronavirus machte notwendige Evakuierungen noch schwieriger als sonst.

„Normalerweise werden vor so einem Mega-Zyklon Hunderte Menschen in Bussen und mit Lastwägen gemeinsam in große öffentliche Gebäude wie Schulen oder Turnhallen evakuiert“, sagte Hilfekoordinator Felix Neuhaus bei AWO International. „Unter Einhaltung der Abstandsregeln ist das jetzt aber kaum umsetzbar.“ Bei der Hilfsorganisation Save the Children hieß es vor dem Eintreffen des Zyklons, die Menschen würden wohl nicht in erster Linie an Social Distancing denken, wenn es darum gehe, sich in Sicherheit zu bringen.