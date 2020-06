Weintrinken war noch nie so einfach: Tiroler Top-Sommelier will Anfänger begeistern

Was bisher undenkbar schien, ist eingetroffen. In New York, der Metropole, die niemals schläft, musste Aldo Sohm am 13. März seine Weinbar aufgrund der Corona-Krise vorläufig schließen. Untätig ist der quirlige Tiroler dennoch nicht – im Gegenteil. Jeden Abend lädt der 48-jährige Inzinger in den sozialen Netzwerken zum Wein-Fachsimpeln ein. Passend dazu erschien kürzlich sein neues Buch, das speziell für Anfänger gedacht sei.