Wiener AK schüttet zehn Mio. Euro an Mitglieder aus

Die Wiener Arbeiterkammer hat ein zehn Mio. Euro schweres Hilfspaket für ihre Mitglieder geschnürt, das am heutigen Mittwoch vom Vorstand beschlossen wurde. Damit sollen Betroffene rasch Überbrückungskredite in Höhe ausstehender Entgelte erhalten, hieß es in einer Aussendung. Das weitere Prozedere und die Kriterien, die festlegen, wie man zur Unterstützung kommt, sollen „sehr rasch“ feststehen.