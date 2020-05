Trump wirft China „Inkompetenz“ in Sachen Coronapandemie vor

US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung erneut heftig wegen ihres Umgangs mit der Corona-Pandemie angegriffen. „Irgendein Spinner in China hat gerade eine Erklärung veröffentlicht, in der alle außer China für das Virus verantwortlich gemacht werden, das inzwischen hunderttausende Menschen getötet hat“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.