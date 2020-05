Tests für dritte Dunkelziffer-Studie beginnen

Es ist die dritte Studie zur Abschätzung der Dunkelziffer der Infizierten und gleichzeitig die mit der bisher größten Stichprobe. Ziel der Covid-19 Prävalenzstudie ist es, Aufschluss über die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der österreichischen Wohnbevölkerung zum Testzeitpunkt zu erhalten.

Dafür wurde in einem Zufallsverfahren eine Stichprobe von 3.500 Personen ab 16 Jahren aus dem Zentralen Melderegister gezogen. Sie erhalten in diesen Tagen ein Informationsschreiben und werden gebeten, bis 24. Mai einen Online-Fragebogen auszufüllen und dabei auch die Bereitschaft zur Teilnahme zu erklären. Personen ohne Internetzugang können diese Bereitschaft auch mittels SMS erklären und die Fragen telefonisch beantworten. Die Teilnahme erfolgt freiwillig, es ist nicht möglich, sich aktiv für die Teilnahme an der Studie zu melden, betont man seitens Statistik Austria.