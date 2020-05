Japan schickt unbemanntes Frachtraumschiff zur ISS

Japan hat ein unbemanntes Frachtraumschiff auf den Weg zur Internationalen Weltraumstation (ISS) gebracht. Eine Trägerrakete vom Typ H-2B hob am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Tanegashima in der südlichen Provinz Kagoshima ab. Der Transporter „Konotori 9“ trat nach dem Start erfolgreich in den Orbit ein und soll plangemäß am 25. Mai an die ISS andocken, wie die Weltraumbehörde Jaxa mitteilte.