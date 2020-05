Erst wird das Thermometer gezückt, dann warten die Bullen auf die WSG-Kicker

Wattens, Salzburg – Treffpunkt zur Mittagsstunde, Fieber messen, das Gesundheitstagebuch ausfüllen und dann ab in den Mannschaftsbus – die WSG Tirol fährt heute zu einem Testspiel bei Meister Red Bull Salzburg. Wobei man es sogar als Geister-Testspiel bezeichnen muss, schließlich sind ab 17 Uhr in der Red Bull Arena keine Zuschauer erlaubt.

Besonders freuen auf den Auftritt in Salzburg wird sich heute wohl der Argentinier Ignacio Jauregui, der nach knapp einem Jahr Verletzungspause (endlich) wieder auf den grünen Rasen schreiten darf. Das letzte Match absolvierte der 24-Jährige vor knapp einem Jahr (24. Mai 2019) beim 2:1-Zweitliga-Sieg bei Liefering. „Jeder wird 45 Minuten spielen“, erzählt Silberberger. Fraglich sind heute die angeschlagenen Ione Cabrera und Clemens Walch. Das Match in Salzburg bleibt der einzige Test vor dem Bundesliga-Re-Start am 2. Juni mit dem Heimspiel gegen St. Pölten, weil die Liga nur jeweils ein Vorbereitungsspiel genehmigte. Dabei sind Vergleiche zwischen Meister- und Qualifikationsgruppen-Teilnehmern die Regel. Der LASK testet zum Beispiel am 27. Mai gegen St. Pölten.