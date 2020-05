Auto kracht in Geschäft - Zwölf Verletzte in Australien

Bei einem Verkehrsunfall in Australien sind ein Dutzend Menschen, die meisten davon junge Frauen, verletzt worden. Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie ein SUV bei einer Ampel zuerst in ein Fahrzeug und anschließend in ein Kleidungsgeschäft kracht. Bei dem Unfall in Greenacre, einem Vorort von Sydney, wurden der Fahrer und elf Fußgänger verletzt, wie die Polizei mitteilte.