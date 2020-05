Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats drohte zu entgleiten

Innsbruck – Es war eine hitzige, teils aggressiv und untergriffig geführte Debatte, stellvertretend für das aktuelle Klima im Innsbrucker Gemeinderat, die sich am Mittwochabend rund um einen Antrag der Gemeinderäte Dejan Lukovic und Zeliha Arslan (Grüne) entspann.

Der Gemeinderat, so die Forderung, solle sich dazu bekennen, gemäß den vorhandenen Kapazitäten Schutzsuchende in Innsbruck aufzunehmen, besonders aus griechischen Flüchtlingslagern – vor allem „vulnerable“ Gruppen wie Minderjährige und Frauen. Zugleich solle sich die Bundesregierung für einen EU-Verteilungsschlüssel und die Wiederaufnahme von Rettungsmissionen im Mittelmeer einsetzen, ebenso für höhere Soforthilfen vor Ort. In diesem Sinne solle der Bürgermeister Gespräche mit dem Bund aufnehmen.