Margarete Jahrmann erhält Medienkunstpreis der Stadt Wien

Der diesjährige Medienkunstpreis der Stadt Wien geht an Margarete Jahrmann. Die Medienkünstlerin und Kunsttheoretikerin erhält die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihr „kontinuierliches Schaffen (...) sowohl hinsichtlich ihrer medienkünstlerischen Arbeit als auch in Bezug auf ihre wissenschaftliche und lehrende Tätigkeit“, hieß es am Donnerstag.