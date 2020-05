65.000 Gratis-Tests für Hotels, auch Österreichs Wirte begehren auf

Wien, Innsbruck – In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben am Donnerstag Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (alle ÖVP) Corona-Tests für Tourismusmitarbeiter angekündigt. Ab Ende Mai in zunächst nicht näher genannten Projektregionen. Ab Anfang Juli sollen österreichweit Kapazitäten für 65.000 Tests pro Woche bereitgestellt werden. Betriebe könnten dann ihre Mitarbeiter freiwillig testen lassen. Zuerst jene mit direktem Kontakt zum Gast, also etwa Kellnerinnen. Danach sollen auch Köche getestet werden. Durchgeführt würden die Tests von einem nicht näher genannten privaten Konsortium, bezahlt werden die Tests vom Steuerzahler.