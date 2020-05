Grüne sehen sich bei Coronahilfen in Vermittlerrolle

Weitaus weniger kritisch als der Koalitionspartner ÖVP sieht der Grüne Europasprecher Michel Reimon den deutsch-französischen Vorschlag für ein Corona-Wiederaufbauprogramm. Dieser sei ein „erster großer Wurf“, wenngleich nicht „ökologisch und sozial genug“, erklärte Reimon am Donnerstag. Die Grünen könnten in dem Streit um Coronahilfen nach Ansicht des Abgeordneten vermitteln.

„Ein langwieriger Streit zwischen den konservativen KanzlerInnen von Deutschland und Österreich und ihren jeweiligen Verbündeten wäre nicht hilfreich und muss vermieden werden“, so Reimon. Die Grünen sieht er ebenso wie die EU-Kommission in einer Vermittlerrolle, man strebe eine „gemeinsame Lösung“ an. Die Kommission will kommende Woche ein eigenes Konzept vorlegen. „Die Grünen in mehreren europäischen Regierungen unterstützen das aktiv“, kommentierte Reimon.