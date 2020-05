Patient attackiert in Wiener Spital Security mit Tischbein

Ein Patient hat am späten Mittwochvormittag in einem Wiener Krankenhaus einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Tischbein attackiert und am Arm verletzt. Der 37-Jährige dürfte offenbar die Beherrschung verloren haben, er wurde laut Polizeisprecher Markus Dittrich noch am Spitalsgelände festgenommen, nachdem er zwei Glastüren mit dem Tischbein und drei Pkw beschädigt hatte.