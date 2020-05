Post-Gewerkschafter nach Bundesheer-Anrufung wütend

Wie viel die Österreichische Post der Corona-Einsatz des Bundesheeres kosten wird, ist noch offen. Die Hilfe wird wohl teuer, so viel steht fest. Laut Belegschaftsvertretung hätte es allerdings nie so weit kommen dürfen. „Wir haben jahrelang immer Nein gesagt zu Leiharbeitern“, erklärte Helmut Köstinger, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Post-und Fernmeldebediensteten (GPF).

Am Mittwoch übernahm das Bundesheer den Betrieb im Logistikzentrum Hagenbrunn in Niederösterreich, am Donnerstag erfolgt dies auch im Verteilzentrum Inzersdorf im Süden Wiens. Dann werden dort bis Anfang Juni rund 250 Soldaten und Zivilbedienstete ihren Einsatz versehen, kündigte das Verteidigungsministerium an. Zu ihren Aufgaben werden etwa das Sortieren von Paketen und das Beladen von Lkw zählen.