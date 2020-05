Ein Hintertürchen zu den Sternen: Wie wird der Kinosommer in Tirol?

Innsbruck – Die neue Staatssekretärin Andrea Mayer trifft sich heute am frühen Nachmittag erstmals mit Vertretern der Kulturbranche, um die nächsten Öffnungsschritte für kulturelle Veranstaltungen zu besprechen. Die behördliche Verordnung weiterer Lockerungen in diesem Bereich soll bis Ende Mai folgen. Bereits bekannt ist, dass Anfang Juli auch die Kinos wieder aufsperren. Die Betreiber der heimischen Lichtspielhäuser streben derzeit einen koordinierten Start an.

Im Grunde habe man die Idee eines Autokinos weitergedacht und festgestellt, dass es auch ohne Autos geht, erklärt Mesut Onay. Der Innsbrucker Gemeinderat der Alternativen Liste unterstützt das Projekt, „weil es zeigt, dass auch in Krisenzeiten kreative und solidarische Lösungen möglich sind“. Ob „Kino im Park“ tatsächlich stattfinden kann, ist derzeit noch offen. Ein erster Anmeldeversuch wurde abgelehnt. Die Begründung: Derzeit sind nur Filmvorführungen möglich, bei denen sich „die Besucher in einem mehrspurigen Kraftfahrzeug aufhalten“. Bis zur erwarteten Lockerung der behördlichen Vorgaben heißt Kino Autokino.

Tirols bislang einziges Autokino steht seit einigen Jahren als Alleinstellungsmerkmal des dortigen Filmfestivals in Kitzbühel. Mit „A Star is Born“ wird dort heute Abend (20.30 Uhr) auf dem Hahnenkammparkplatz in die Sommersaison eröffnet. Am 29. Mai zieht dann – wie berichtet – Innsbrucks erstes, zuletzt zum Politikum gewordenes, Parkplatzkino in der Olympiaworld nach.