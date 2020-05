Wanderer in OÖ brach zusammen und starb

In Oberösterreich ist am Donnerstag ein 61-jähriger Mann während einer Wanderung zusammengebrochen und gestorben. Der Mann war laut Polizei am frühen Nachmittag gemeinsam mit seiner 58-jährigen Ehefrau im Gemeindegebiet von Steinbach am Ziehberg vom Grassner Kreuz auf der Ziehberghöhe Richtung Schabenreithnerstein unterwegs, als er plötzlich auf der Forststraße zusammenbrach und liegen blieb.