Kritik aus Italien an Österreichs Reisebeschränkungen

Der italienische Europaminister Enzo Amendola kritisiert Österreich wegen der Reisebeschränkungen in Richtung Italien. „Die Außengrenzen zu schließen, um den Binnentourismus in Österreich zu fördern, ist keine sensationelle Idee. Wir arbeiten im Einklang mit der EU-Kommission für offene Grenzen aufgrund epidemiologischer Daten“, erklärte Amendola am Donnerstag.