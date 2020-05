Wenn tolle Ideen schlüpfen: Schülerin brütete zuhause Eier aus

Innsbruck – Schon in normalen Zeiten brüten Kinder oft erstaunliche Ideen aus. Umso mehr galt das während des Corona-bedingten Heimunterrichts. Auch die 10-jährige Andjelija Schmidt aus Innsbruck – sie besucht die 4a der VS Saggen Siebererschule – verbrachte neun Wochen zuhause. Einer der Aufträge der Lehrerin lautete, ein Referat vorzubereiten, worauf sich das naturinteressierte Mädchen zunächst fürs Thema „Säugetiere“ entschied.

„Man kann sich vorstellen, wie wir als Eltern geschaut haben“, erzählt Papa Bernhard Schmidt. Aber natürlich „wollten wir den Taten- und Forscherdrang unserer Tochter nicht bremsen“. Also unternahm man Recherchen, was es für so ein ungewöhnliches Vorhaben braucht: Im Internet wurde um 50 Euro ein „Inkubator“, also ein Brutkasten, bestellt, um die Temperatur der auszubrütenden Eier stabil zu halten. Eine „echte Herausforderung“ war die Beschaffung ebendieser befruchteten Eier, sagt Bernhard Schmidt. Nach längerer Suche wurde er bei einem Bauern in Lans fündig und kehrte mit sieben Eiern zurück.