Privatuniversitäten werden unter die Lupe genommen

Für die 16 in Österreich bestehenden Privatuniversitäten wie die „UMIT TIROL – Die Tiroler Privatuniversität“ in Hall heißt das, dass sie ganz genau unter die Lupe genommen werden. Den Titel „Universität“ dürfen laut Pressestelle des Bildungsministeriums in Zukunft nur noch jene Einrichtungen führen, die eine sehr breite Forschungstätigkeit nachweisen können, eine Mindestanzahl an hauptberuflichen und nach international kompetitiven Standards besetzte Professuren haben und Doktoratsstudien anbieten. „Insgesamt werden damit die Standards für Privat­universitäten höher“, heißt es im Ministerium.