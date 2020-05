Politikwissenschafter Fritz Plasser erkennt in der Corona-Krise eine „Verschiebung des Kräfteparallelogramms“ in der österreichischen Innenpolitik. Er spricht im Interview mit der Tiroler Tageszeitung von einem „radikalen Einschnitt“ und einer „völlig neuen Spielanlage, an die sich die politischen Parteien erst anzupassen haben“.