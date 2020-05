Trotz Niederlagen-Serie: UniCredit verklagt den BTV-Vorstand

Trotz der Flops vor Gericht wird jetzt die Eskalationsspirale weiter nach oben gedreht. Bei allen drei Banken wurden bzw. werden bei den Hauptversammlungen (bei der BTV steht diese am 10. Juni an) eine Serie an neuen Prüfanträgen eingebracht, allein bei der BTV sind es sieben. „Völlig absurd und uferlos“, wie BTV-Vorstandschef Gerhard Burtscher, der mit einer acht- bis zehnstündigen Hauptversammlung rechnet, gegenüber der TT betont. Ein neuer negativer Höhepunkt (Ähnliches gab es auch schon bei Oberbank und BKS) sei eine persönliche 15-Millionen-Schadenersatzklage gegen die drei BTV-Vorstände – neben Burtscher sind das Mario Pabst und Michael Perger.

„Das ist ein Tabubruch und zweifellos ein neuer Tiefpunkt in Österreichs Bankgeschichte, das Management mit potenziell existenzgefährdenden Klagen einschüchtern zu wollen“, so Burtscher. So ein Umgang sei weit außerhalb eines anständigen Verhaltens. „Das weiß auch Bank-Aus­tria-Generaldirektor Robert Zadrazil, allerdings ist seine Meinung bei Entscheidungen der UniCredit in Mailand offenbar nicht gefragt.“ Das stellt für Burtscher die Relevanz der Führung in Wien in Frage. „Es scheint, als würde die Bank Austria nur noch aus Italien und von klagswütigen Anwälten geführt.“