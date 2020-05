Wattens – Im Zuge der geplanten Errichtung von zwei neuen Fußball-Trainingsplätzen auf dem Sportareal in Wattens wurden am Mittwoch rund zehn Bäume nördlich des bisherigen Trainingsplatzes geschlägert. Die Arbeiten stießen – wie wohl fast jede Baumfällung – in Teilen der Bevölkerung und den sozialen Medien auf Kritik. Was ihm jedoch wirklich sauer aufstoße, so ein Anrainer, sei, dass die Fällung „mitten in der Vogelbrutzeit“ erfolgt sei. Für ihn stelle sich die Frage, ob das zulässig sei.