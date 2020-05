Milizoffizier kritisiert Corona-Einsatz: „Hat nichts mit unserem Auftrag zu tun“

Brigadier Michael Schaffer, Präsident der Bundesvereinigung der Milizverbände, ist allerdings nicht in Jubelstimmung. Gegenüber der TT bilanziert er in einer ersten Manöverkritik ziemlich erbarmungslos: „In der Schweiz, wo innerhalb von drei Tagen die Mobilmachung erfolgte, rüstet die Armee schon wieder ab. Bis bei uns die Miliz zum Einsatz kommt, ist das Gröbste schon vorbei“, urteilt der streitbare Milizoffizier. Wobei er die Einberufung an sich sehr wertvoll findet, „aber so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung, ist nicht okay“, erklärte Schaffer im TT-Gespräch. Er spricht von Chaos in den ersten beiden Wochen, was auf den Umstand zurückzuführen sei, dass es keine wiederkehrenden, verpflichtenden Milizübungen mehr gibt.