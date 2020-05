Kritik an Blümel: Oppositionelle orten ein „Mistkübel-Budget“

Ursprünglich hat die Regierung für heuer Einnahmen von 81,8 und Ausgaben von 82,4 Milliarden Euro eingepreist. Dies wie das ist Makulatur: Wegen der Folgen der Corona-Pandemie – die Wirtschaft ist massiv eingebrochen, viele Menschen haben den Job verloren oder sind in Kurzarbeit – kommt weniger Geld herein und geht mehr hinaus, als geplant war. Und so wollen ÖVP und Grüne den Koalitionären per „Überschreitungsermächtigung“ gestatten, die Ausgaben um 28 Milliarden zu überziehen.