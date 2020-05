Deutsches Eck wieder offen, aber weiter Verwirrung um Grenzregelungen

Innsbruck, Bozen, Rom – In Süd-, Ost- und Nordtirol herrschte gestern gleichermaßen Aufregung. Auslöser dafür war ein Bericht der Südtiroler Tageszeitung Dolomiten, wonach „Verwandtenbesuche in beide Richtungen derzeit weiter verboten“ seien. Dabei handle es sich um eine Falschmeldung, meinte dazu Florian Kurzthaler, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol, auf Nachfrage.

Selbstverständlich sei es auch für Südtiroler möglich, nahe Verwandte, die in Österreich leben, zu besuchen, sagte Kurzthaler. Dies sei bereits vor einigen Tagen kommuniziert worden, geändert habe sich daran nichts. Weiter untersagt seien Ausflugsfahrten oder Spritztouren zum Einkaufen oder Tanken. Anders ist es auf Südtiroler bzw. der italienischen Seite. Wer Verwandte im Ausland besuche, riskiere, bei der Wiedereinreise in Quarantäne gehen zu müssen, hieß es dazu aus dem Büro des Südtiroler Landeshauptmannes Arno Kompatscher. Ohne solche Restriktionen können sich derzeit nur Studenten oder Arbeitsreisende über die Grenze bewegen.

Aus Italien hagelte es hingegen weiter Kritik an Österreichs Reisebeschränkungen. Etwa von der Vizepräsidentin der italienischen Abgeordnetenkammer, Mara Carfagna: „Österreichs Kanzler Sebastian Kurz behauptet, dass Urlaub in Österreich sicher ist. Auch Urlaub in Italien ist sicher.“