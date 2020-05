Den Eltern Sorgen wegen Corona-Ansteckung nehmen

Innsbruck – Mit dem Start an den Schulen gab es an der Innsbrucker Kinderklinik zahlreiche Anfragen besorgter Eltern zur Lungenkrankheit Covid-19. „Man muss keine große Angst haben, dass sich Kinder in der Schule mit Covid-19 anstecken“, beruhigt Daniela Karall, Kinderärztin an der Klinik Innsbruck und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ).

Kinder sind keine gefährlichen Protagonisten in der Corona-Pandemie. Die Hypothese, dass Kinder häufig symptomlose Überträger sind, ist „wissenschaftlich keinesfalls belegt“, informierte die ÖGKJ diese Woche in einem Presseschreiben und verweist auf Studien. So haben Untersuchungen in Island gezeigt, dass der Anteil der Virusausscheider ohne Krankheitssymptome bei den 40- bis 50-Jährigen dreimal so hoch ist wie bei Kindern und Jugendlichen. Während der Untersuchung waren Schulen und Kindergärten geöffnet. Die norwegische Gesundheitsbehörde legte eine Bilanz vor. Man habe keinen Fall entdeckt, „bei dem das Virus in der Altersgruppe unter 20 Jahren weiter verbreitet worden wäre.“ 8000 Krankheitsfälle wurden hier ausgewertet. Mit Blick auf die aktuelle Datenlage in Österreich ist es laut ÖGKJ unwahrscheinlich, dass Kinder und Jugendliche andere Menschen im Haushalt mit Covid-19 anstecken.

Die Zahl der Infizierten in Tirol ist sehr gering, eine Ansteckung also auch deshalb unwahrscheinlich. „Meine Erfahrung ist auch, dass sich Kinder gut an die Sicherheitsregeln halten“, sagt Karall gegenüber der TT. Besonders wichtig bleiben Händewaschen und Niesen in die Ellenbogenbeuge. Karall: „In der Klasse benötigen Kinder keine Maske, auf ihren Wegen durch die Schule ist es vernünftig, eine Maske zu tragen.“

Kinder mit chronischen Erkrankungen wie Asthma und Diabetes, aber auch ehemalige Frühchen oder Kinder mit Herzoperationen haben kein größeres Risiko als gesunde Kinder, an Covid-19 zu erkranken, betont Karall.

Der Krankheitsverlauf ist bei Kindern meist mild. Zuletzt sorgten aber Berichte über das „Kawasaki-Syndrom“ für Unruhe bei Eltern. Hier sind weltweit bei Kindern nur vereinzelte Fälle bekannt. Diese überschießenden Immunreaktionen, wie man sie von anderen Infektionskrankheiten kennt, können Ähnlichkeiten mit den während der Corona-Pandemie berichteten zeigen. Es gilt also, aufzuklären.

In Österreich erkrankten bislang 467 Kinder unter 15 Jahren an SARS-CoV-2. Das sind 2,9 Prozent der 16.199 erkrankten Personen. 15 Kinder wurden stationär behandelt, bei zweien kam es zu einer starken Immunüberreaktion.