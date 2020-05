Griechenland fordert „Raubkunst“ von Britischem Museum zurück

Athen – Die griechische Kulturministerin Lina Mendoni hat erneut die Rückgabe der Parthenon-Fries-Teile aus dem Britischen Museum in London an das Akropolis Museum in Athen gefordert. Die in London ausgestellten Fries-Teile seien gestohlen worden, erklärte die Ministerin. Im Falle einer Nicht-Rückgabe demonstriere das Britische Museum, dass es „ein kolonialistisches Museum bleibt, das weiterhin Schätze des Weltkulturerbes gefangen hält, die ihm nicht gehören“, so die Ministerin.