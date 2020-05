In alter Haller Bahnhofshalle soll neues Leben einziehen

„Wir finden, dass das Gebäude gut geeignet wäre, künftig wieder Warteräume, WC-Anlagen und einen Kiosk zu beherbergen“, sagt BM Eva Posch (VP). 2019 beauftragte die Stadt (auf ihre Kosten) einen Architekten der ÖBB damit, Varianten auszuarbeiten. Diese liegen nun vor: In Variante eins würde das Hauptgebäude saniert und der Stadt zur Nutzung überlassen, aber WCs, Trafik etc. wären separat zu errichten. In Variante zwei würden alle Funktionen im Gebäude selbst untergebracht – in beiden Fällen sind westlich Abstellplätze für Räder und Mofas geplant.