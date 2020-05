Neue Arbeitsteilung: Renault und Nissan bündeln Kräfte

Nissan ließ in dieser Woche zum Beispiel durchblicken, dass das Werk in Indonesien keine Zukunft mehr habe. Auch Europa kommt zum Handkuss, auf der Kippe steht das Werk in Barcelona. Aus Südkorea will sich Nissan verabschieden, in Russland wird die Diskontmarke Datsun eingestampft. Das „globale Produkt-Line-up“ von derzeit 69 Modellen soll sich in nächster Zeit auf weniger als 55 Modelle verringern, so die Absicht von Nissan.

Zu einer neuen Aufgabenteilung zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi wird es hinsichtlich verschiedener Baureihen und Technik­ansätzen kommen. Plug-in-Hybrid-Technik in größeren Sport Utility Vehicles gilt etwa als Kompetenz von Mitsubishi – und soll von diesem Label weiter betreut werden, während sich die anderen Marken daran orientieren. Die Partner bemühen in diesem und in anderen Zusammenhängen das so genannte „Leader-Follower-Prinzip“. Nissan darf zum Beispiel seine Elektroautokompetenz, erworben mit dem Leaf, in bestimmten Fahrzeugsegmenten fortführen, Re­nault hingegen in anderen. In Summe werde sich die Zahl der weltweit benutzten Plattformen von derzeit acht mittelfristig auf vier reduzieren – so die Intention der Allianz. (hösch)