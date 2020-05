Neuer Schub für Oberklasse-Beaus von Mercedes

Stuttgart –Zu Beginn des Jahres hat Mercedes schon das E-Klasse-Facelift für die Limousine, das T-Modell und den All Terrain vorgestellt, in dieser Woche legten die Schwaben nach und enthüllten die adaptierten Nischenmodelle Cabriolet und Coupé. Ins Auge fallen unter anderem der neue A-Shape-Kühlergrill und die schlanker gezeichneten Frontscheinwerfer, die ab Werk in Voll-LED ausgeführt sind. Überarbeitet hat der Hersteller zudem die zweiteilig gehaltenen Heckleuchten – gesprochen wird hier von einem anderen „Innenleben“. Neu ins Programm für Coupé wie Cabriolet kommen die vier Außenlackierungen Hightech Silber, Graphitgrau Metallic, Mojave Silber und Patagonien Rot.

Erweitert hat Mercedes bei Cabriolet und Coupé das zuvor schon umfangreiche Programm an Fahrerassistenzsystemen, das teils Serie, teils Sonderausstattung darstellt. Neu ist jedenfalls die kapazitiv arbeitende Lenkradsensorik – diese erkennt anhand einer im Lenkradkranz befindlichen, mit Sensoren bestückten Matte, ob der Fahrer seine Hände am Volant hat oder nicht. Im zweiten Fall startet das Betriebssystem von Mercedes eine „Kaskade“ von Warnungen, die im Extremfall (also einem Ausbleiben von Reaktionen seitens des Fahrers) zu einer Notbremsung führen können.

„Aufgeigen“ kann das E-Klasse-Coupé bzw. Cabriolet als Technikträger eines modifizierten Volumenmotors. Das Modell ist das erste, das in den Genuss des überarbeiteten OM 654 kommt. Die Ingenieure haben den Zweiliter-Turbodiesel umfassend verändert, etwa den Hub erhöht und damit den Hubraum um 43 auf 1993 Kubikzentimeter erweitert. Der Einspritzdruck steigt von 2500 auf 2700 bar, die wassergekühlten Turbolader sind nun mit einer variablen Turbinengeometrie versehen. Der Kühlkanal in den Stahlkolben ist mit Natrium gefüllt, was im Ergebnis Temperaturspitzen in der Kolbenmulde besser abführen soll. Außerdem gibt es noch einen elektrischen Kältemittelverdichter. In Summe, so stellt es Mercedes jedenfalls in Aussicht, soll der OM 654 M schneller ansprechen und seine Kraft gleichmäßig entfalten.