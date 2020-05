Zeit des Erwachens: BMW aktualisiert Modellpalette

München –Es ist eine Art Zeit des Erwachens, die die Automobilbranche prägt: Viele Strategien stehen derzeit am Prüfstand – gleichwohl verfolgen die Hersteller ihr Ziel, ihre bereits geplanten und produzierten Produkte an die Kundschaft zu bringen. Bei BMW stehen beispielsweise zahlreiche Neuerungen an, wie allein die Ankündigungen in dieser Woche belegen: Der Konzern rührt die Werbetrommel für die adaptierten Fassungen der 5er-Reihe (Limousine wie Touring) und des 6er Gran Turismo. Ebenfalls angepriesen wird die Plug-in-Hybrid-Version des kompakten SUV-Coupés X2. Und nächste Woche will BMW die Serienversion des 4er-Coupés nachreichen.