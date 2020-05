China lässt Wachstumsziel weg - Eingriff in Hongkong

Wegen der großen Unsicherheiten durch die Coronakrise weiß Chinas Regierung nicht, wo die zweitgrößte Volkswirtschaft in diesem Jahr hinsteuert. Erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wurde deswegen zum Auftakt der Plenarsitzung des Volkskongresses in Peking auf eine Zielvorgabe für das Wirtschaftswachstum verzichtet. Zudem ist ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong eingereicht worden.

Mit dem neuen Sicherheitsgesetz will die kommunistische Führung stärker als je zuvor in der autonomen chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong eingreifen, die seit einem halben Jahr Proteste gegen den Einfluss Pekings erlebt. Nicht nur soll das Hongkonger Parlament umgangen werden. Auch ist geplant, dass chinesische Sicherheitsorgane „wenn nötig“ eigene Außenstellen in Hongkong einrichten, „um die betreffenden Verpflichtungen zur Sicherung der nationalen Sicherheit nach dem Gesetz zu erfüllen“.