Griechenland verlängert Ausgangssperre für Flüchtlingslager

Griechenland hat mittlerweile in anderen Bereichen mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen begonnen. Am 4. Mai wurden die generellen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Vergangene Woche öffneten alle archäologischen Stätten unter freiem Himmel wieder, die Lokale im Land folgen am Sonntag. Am 15. Juni soll die Touristen-Saison offiziell beginnen. Bisher wurden 2.853 Corona-Infektionen in Griechenland nachgewiesen, 168 Infizierte starben.