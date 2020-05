Muti dirigiert erstes Konzert nach Italiens Lockdown

Riccardo Muti dirigiert das erste Konzert nach Ende des zweimonatigen Lockdowns in Italien. Am 21. Juni leitet Muti ein Konzert des Jugendorchesters „Luigi Cherubini“ zu Beginn des Ravenna Festivals. Dieses läuft von 21. Juni bis 30. Juli mit 40 Freilicht-Events in der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Festung Brancaleone in Ravenna. 250 Personen können maximal am Konzert teilnehmen.

Beim ersten Konzert in Italien seit dem Lockdown am 9. März stehen Scriabins „Reverie Op. 24“ sowie Mozarts „Exultate, jubilate motet in F Dur, K. 165“, „Et incarnatus est von der Messe in C Moll, K. 427“ und die Symphonie 41 in C Moll, K. 551 „Jupiter“ auf dem Programm, teilten die Organisatoren des Ravenna Festivals am Freitag mit. Begleitet wird das Konzert von der Sopranistin Rosa Feola.