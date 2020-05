Reith bei Kitzbühel – Die Geschichte in der schillernden Nachbargemeinde von Kitzbühel beginnt mit einem Grundstücksverkauf im Dezember 2017. In Reith bei Kitzbühel werden Grundstücke vergoldet, Projektentwickler und Immobiliengesellschaften treten sich auf die Füße. Chalets und Wohnanlagen werden geplant, errichtet und an finanzkräftige Käufer veräußert.