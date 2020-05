Von strikten Kontrollen und Lücken: Grenzpendler im Oberland atmen auf

Nauders, Pfunds, Martina – Andreas Greiner ist einer von Hunderten Grenzpendlern im Oberland. Er wohnt mit seiner Familie in Nauders/Martinsbruck, einen Steinwurf von der Schweizer Grenze entfernt. Der Weg zu seinem Arbeitsort Ramosch (Engadin) führt über die unbesetzte österreichische Zollstelle Martinsbruck.

Mit dem Corona-Shutdown fielen auch dort die Grenzbalken. „Bis vorige Woche habe ich einen 38 Kilometer langen Umweg machen müssen.“ Der Grenzpendler musste hinauf auf die Norbertshöhe, hinab zur Kajetansbrücke in Pfunds, um schließlich über das Schweizer Zollamt Martina nach Ramosch zu kommen. Statt zehn Minuten saß er 40 Minuten im Pkw. Macht 1 Stunde 20 für den Hin- und Retourweg.

In den Häusern an der Martinsbruckerstraße, wo sich Fuchs und Henne gute Nacht sagen, war es aus mit der Nachtruhe. Seit der Grenzsperre im März hatte das Bundesheer seine Patrouillen verstärkt. Man war u. a. mit Puch-Haflingern unterwegs. „Wir sind öfters aufgewacht, weil wir das Schaltgetriebe gehört haben“, schildern die Greiners. Beschweren möchten sie sich dennoch bei niemandem, „auch wenn für uns nicht alle Corona-Maßnahmen im Grenzgebiet verständlich waren“.

Am Reschen kommt bei der Einreise nach Österreich kein Fahrzeug an den Kontrollen vorbei. Bundesheer und Polizei patrouillieren rund um die Uhr gemeinsam – seit 2017, wie Oberstleutnant Franz Nalter hervorhob. Auch an der grünen Grenze, wie ein junger Mann aus Graun erfahren musste. Auf der Straße sei er abgewiesen worden, „weil die Beamten meine Begründung nicht akzeptiert haben“. Er habe seine Freundin im Nachbardorf Nauders besuchen wollen. Daraufhin habe er sein Glück über einen Waldweg versucht. Wieder Pech – Soldaten wiesen ihn zurück.