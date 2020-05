Im Oberland geht es rund: Unterhaus nimmt nach Stillstand wieder Fahrt auf

Innsbruck – Schön langsam nimmt auch das Unterhaus wieder an Fahrt auf: Die Rückkehr auf die Trainingsplätze – natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln – erfolgt dieser Tage landauf und landab. Zum Beispiel in Kirchbichl, wo Trainer Paul Schneeberger das Schild mit der Aufschrift „Platz gesperrt“ entsorgen durfte. Auch die zweite Mannschaft des FC Wacker beginnt Anfang kommender Woche – so wie viele andere Vereine.