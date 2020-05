Neuer Corona-Fahrplan mit Perspektiven bis in den Herbst

Wien – Das Mailüfterl in Österreich war bis dato eines, das viel mehr Freiheiten brachte – und so soll es angesichts guter Entwicklungen bei den Corona-Infiziertenzahlen auch weitergehen. Am Montag will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) das Prozedere rund um die nächsten geplanten Öffnungsschritte skizzieren. Nach dem Wochenende wird die gesamte Verordnung präsentiert, die den vierten Öffnungsschritt am 29. Mai betrifft, inklusive anschließender Kundmachung.